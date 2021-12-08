РИАМО - 8 дек. Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Старое Крюково Зеленограда в 2023 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новостройка возводится на Солнечной аллее, вл. 935.

«В настоящее время завершается возведение внутренних стен. Ведется черновая отделка, монтаж остекления и фасадные работы», — сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Два 11-этажных корпуса с подземной автостоянкой строятся по индивидуальному проекту. Многоэтажку оформят в белом, оранжево-коричневом и сером цветах. Всего в нем будет 180 квартир общей площадью 10,4 тыс. кв. м.

Улучшенная отделка помещений будет полностью соответствовать стандартам московской программы реновации. Окружающую территорию благоустроят и озеленят.

В Зеленограде для переселения по реновации строят 3 дома, а еще 3 здания проектируются. C момента старта программы реновации в Зеленоградском АО введено 3 многоэтажки. Всего в округе новые квартиры получат жители 34 сносимых домов.