РИАМО - 8 дек. Мособлдума на заседании 9 декабря обсудит законодательную инициативу, которая предлагает ввести административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Проект закона был подготовлен в июне текущего года. Сегодня федеральным законодательством прописаны правила, но при этом отсутствует ответственность за их нарушения. Таким образом, на практике фактическое применение норм невозможно.

Документ ранее поддержало правительство РФ с рядом замечаний. После доработки проект закона планируется направить в Госдуму.

За несоблюдение требований к содержанию домашних животных предложено установить следующие размеры штрафов: на граждан от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрено от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

Кроме того, будут внедрены новые правила, по которым должны содержаться животные. Они коснутся как домашних питомцев, так и тех, которые содержатся в приютах.