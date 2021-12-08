РИАМО - 8 дек. Московское областное управление ФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО «Медсервис» и ООО «Мегатекфарм» с целью поддержания цен на торгах на поставку оборудования для гистологии, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе торгов участники ООО «Медсервис» и ООО «Мегатекфарм» отказались от конкурентной борьбы. Участники подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к поддержанию начальной (максимальной) цены контракта.

УФАС возбудило против компаний дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», действия компаний признаются картелем.

УФАС по Подмосковью признало ООО «Махаон» недобросовестным поставщиком>>