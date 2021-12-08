РИАМО - 8 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин остался доволен форматом переговоров в режиме видеоконференции с лидером США Джо Байденом. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Также официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что такой формат позволяет сторонам разговаривать достаточно откровенно.

Кроме того, Песков подчеркнул, что президенты упомянутых государств договорились провести переговоры еще раз.

Переговоры между Путиным и Байденом прошли 7 декабря. Онлайн-встреча длилась больше 2 часов по защищенному каналу видеосвязи. Во время переговоров президенты затронули тему о ситуации вокруг Украины и о возможных санкциях США против России.