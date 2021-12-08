РИАМО - 8 дек. В столичном районе Преображенское завершилась реконструкция кинотеатра «Янтарь», теперь объект представляет из себя многофункциональный общественный центр. В новом здании на Открытом шоссе разместились пятизальный кинотеатр, магазины, кафе и детский клуб, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, здание расширили и добавили в него новые этажи. На объекте заменили инженерное оборудование и несущие конструкции.

Общая площадь нового четырехэтажного кинотеатра составила 13,8 тыс. кв. м.

Левкин добавил, что в первое время в многофункциональном общественном центре будет работать торговая часть, которая со временем расширится. Помещения кинотеатра будут переданы оператору для дооснащения оборудованием.

Здание кинотеатра «Янтарь» было приобретено инвестором в частную собственность наряду с другими 39 кинотеатрами Москвы для последующей реконструкции.

«На сегодняшний день 10 кинотеатров — «Ангара», «Эльбрус», «Будапешт», «Нева», «Рассвет», «Марс», «Высота», «Саяны», «София» и «Янтарь» — уже реконструированы и превратились в общественные центры шаговой доступности с сохранением функции кинопоказа», — подчеркнул Левкин.