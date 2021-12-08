РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Депутат Мособлдумы Лидия Антонова передала старейшему члену партии «Единая Россия» - 80-летнему Олегу Михедову почетную грамоту «За вклад в повышение авторитета «Единой России»» и общественно-политическую деятельность в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Награду вручили от имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в честь 20-летия партии.

«Олег Иванович – пример для нашей молодежи. Как военнослужащий, он прошел путь от рядового солдата до полковника ВВС. В семидесятые годы был начальником связи полка «Нормандия-Неман», а позже, переехав с семьей в Люберцы, на протяжении многих лет возглавлял научно-исследовательский отдел в 13-м Государственном НИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники», - сказала Антонова.

Она добавила, что Михедов написал более 120 научных трудов. Сейчас он председатель Совета ветеранов 1-й особой Дальневосточной воздушной армии. В партию Михедов вступил в 2009 году, а с 2005 по 2014 годы был депутатом местного совета.