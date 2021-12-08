РИАМО - 8 дек. В столице арестован 28-летний мужчина, который изнасиловал и попытался убить свою знакомую. В той же квартире, в которой произошло преступление, злоумышленник удерживал еще двух женщин, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Обвиняемый удерживал в квартире женщин 38 и 22 лет. Он связал их руки скотчем. Когда мужчина покинул квартиру, женщины смогли самостоятельно освободиться и сбежать.

28-летний злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается, сейчас правоохранители собирают и закрепляют доказательственную базу.

Ранее в квартире одного из жилых домов Москвы мужчина избил и изнасиловал свою знакомую. Пытаясь спастись, девушка выпрыгнула из окна с высоты 4 этажа. Мужчина нашел колюще-режущий предмет и, собираясь убить пострадавшую, догнал ее и нанес ей множественные ранения. После этого он скрылся. Закончить начатое он не смог, так как очевидцы вызвали скорую.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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