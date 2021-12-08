РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В городском округе Люберцы на Проектируемом проезде №4037 в 2024 году построят новый детский сад на 560 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Готовый пакет документов передали для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству социального объекта.

В здании детсада планируют построить группы с игровыми и спальными зонами, пищеблок, медицинский и методические кабинеты, актовый и спортивный залы, административные и вспомогательные помещения. На территории здания установят игровые площадки и теневые навесы, проведут благоустройство и озеленение.

Конкурсы организуют в рамках единой закупки на строительство и проектирование, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Это позволит оперативно подготовить документы и сократить период строительных работ.

Детсад на 200 посещений в смену появится в Люберцах до 2024 года>>