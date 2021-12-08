РИАМО - 8 дек. Более 6 тыс. новогодних деревьев - елочек, сосен и пихт - можно будет забрать из Ивантеевского лесопитомника домой на праздники с 13 декабря в рамках елочного базара, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.
По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, в этом году в питомнике подготовили на 1 тыс. больше деревьев, чем годом ранее.
Голубые и зеленые ели лесопитомника украшают школы, детсады, дома творчества Ивантеевки и Москвы, дворы города и близлежащего Подмосковья, а также кабинеты правительства Московской области и творческую мастерскую Федора Конюхова.
С 13 декабря базар будет работать с 8:00 до 17:00 часов 5 дней в неделю. После 18 декабря можно будет прийти также в субботу и воскресенье с 9:00 до 16:00.
Также в лесопитомнике заработал закрытый павильон: там можно выбрать новогоднее дерево по душе, не боясь мороза и даже когда на улице темно. Подробную информацию можно узнать на сайте лесопитомника по ссылке https://ivanles.ru.
Карта размещения елочных базаров в Подмосковье в 2021 году>>
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