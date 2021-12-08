РИАМО - 8 дек. Более 6 тыс. новогодних деревьев - елочек, сосен и пихт - можно будет забрать из Ивантеевского лесопитомника домой на праздники с 13 декабря в рамках елочного базара, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, в этом году в питомнике подготовили на 1 тыс. больше деревьев, чем годом ранее.

«Выбор широкий – от «офисных» вариантов высотой от 25 см в горшках и пушистых голубых елей от 0,6 до 1,2 м с небольшим комом земли, до более солидных вариантов – от 1,5 до 2,5 м. Питомник ежегодно выращивает ели, пихты и сосны, чтобы порадовать жителей Подмосковья и украсить их дома и земельные участки», – сказала министр.

Голубые и зеленые ели лесопитомника украшают школы, детсады, дома творчества Ивантеевки и Москвы, дворы города и близлежащего Подмосковья, а также кабинеты правительства Московской области и творческую мастерскую Федора Конюхова.

С 13 декабря базар будет работать с 8:00 до 17:00 часов 5 дней в неделю. После 18 декабря можно будет прийти также в субботу и воскресенье с 9:00 до 16:00.

Также в лесопитомнике заработал закрытый павильон: там можно выбрать новогоднее дерево по душе, не боясь мороза и даже когда на улице темно. Подробную информацию можно узнать на сайте лесопитомника по ссылке https://ivanles.ru.

Карта размещения елочных базаров в Подмосковье в 2021 году>>