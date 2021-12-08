РИАМО - 8 дек. Семьи с маленькими детьми теперь могут купить квартиру в жилом комплексе «Видный Берег-2.0» в ипотеку по ставке от 0,7%, сообщает пресс-служба девелопера 3-RED.

На квартиры в жилом комплексе также распространяются пониженные ставки государственной ипотечной программы (сумма кредита - до 3 млн рублей). Минимальная ставка по госпрограмме для зарплатных клиентов Сбербанка может составлять от 0,7%.

Если необходима ипотека на сумму более 3 млн рублей, то девелопер предлагает покупателям пониженную ставку кредитования на период строительства от 3,3%.

«Зима, скоро Новый год, праздничное настроение – отличное время изменить жизнь в лучшую сторону и купить новую квартиру. Мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться самыми низкими ставками по ипотеке», – прокомментировала коммерческий директор 3-RED Наталия Нестерова.

3-RED - ведущая девелоперская компания Московского региона, возглавляющая рейтинг надежности застройщиков Московской области по версии Национального объединения застройщиков жилья (наивысший уровень надежности) в 2020 и 2021 годах. Портфель реализованных проектов 3-RED превышает 600 тыс. кв. м, текущих - 1 млн кв. м.