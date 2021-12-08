РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Дольщикам, купившим у застройщика в поселке Нахабино Красногорска уже проданные ранее квартиры, могут предоставить жилье в других домах на территории Московской области, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь @natalibolv в комментариях к посту в Instagram-аккаунте временно исполняющего полномочия главы горокруга Дмитрия Волкова поинтересовалась, когда будут восстановлены права обманутых дольщиков в доме №86 по улице Институтской в поселке Нахабино. Она отметила, что приобрела квартиру еще в 2003 году. Дом построен, но квартиру женщина не получила.

Представитель администрации муниципалитета ответил, что застройщиком ЗАО «ИСПК «Стройсервис» нарушены права граждан при строительстве жилых домов, расположенных по адресам: Нахабино, ул. Красноармейская, дома №№4А, 5А, ул. Институтская, д. №86. Произведены двойные продажи.

«В целях обеспечения прав граждан, пострадавших от действий недобросовестного застройщика, министерством жилищной политики Московской области рассматривается к реализации механизм обеспечения их прав, предусматривающий предоставление новым инвестором квартир в других объектах на территории Московской области», - пояснил представитель.

Он также добавил, что в настоящее время для решения этого вопроса ведутся переговоры между министерством жилищной политики Московской области, администрацией городского округа Красногорск и потенциальным инвестором.

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