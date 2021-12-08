РИАМО - 8 дек. Компания «Яндекс» запустит беспилотное такси в московском районе Ясенево. Пользователи смогут вызвать машину с помощью приложения «Яндекс.Такси» на смартфоне, сообщил руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.
В компании считают, что разработать надежную систему работы беспилотных автомобилей невозможно, если не выводить их на настоящие дороги.
«Если мы будем заниматься разработкой технологий где-то в парнике – это некий самообман. Реальный окружающий нас мир, тем более на дорогах общественного пользования, невероятно сложный. Несмотря на правила, там постоянно происходит что-то. Каждый день новое, каждый день непредсказуемое», – рассказал Полищук в ролике на официальном Youtube-канале «Яндекса».
Первой пилотной зоной, в которой компания намерена опробовать свое беспилотное такси, стал столичный район Ясенево. Как объяснил Полищук, район достаточно изолирован и имеет развитую дорожную инфраструктуру. Совсем скоро стать пассажиром беспилотного такси сможет любой желающий.
В салоне беспилотного такси установлен планшет, на котором отражается информация о текущей поездке. Также для пассажиров показывается информация о тех процессах, которые выполняет искусственный интеллект авто.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии