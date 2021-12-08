РИАМО - 8 дек. Компания «Яндекс» запустит беспилотное такси в московском районе Ясенево. Пользователи смогут вызвать машину с помощью приложения «Яндекс.Такси» на смартфоне, сообщил руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.

В компании считают, что разработать надежную систему работы беспилотных автомобилей невозможно, если не выводить их на настоящие дороги.

«Если мы будем заниматься разработкой технологий где-то в парнике – это некий самообман. Реальный окружающий нас мир, тем более на дорогах общественного пользования, невероятно сложный. Несмотря на правила, там постоянно происходит что-то. Каждый день новое, каждый день непредсказуемое», – рассказал Полищук в ролике на официальном Youtube-канале «Яндекса».

Первой пилотной зоной, в которой компания намерена опробовать свое беспилотное такси, стал столичный район Ясенево. Как объяснил Полищук, район достаточно изолирован и имеет развитую дорожную инфраструктуру. Совсем скоро стать пассажиром беспилотного такси сможет любой желающий.

«То есть те люди, которые приезжают или живут в Ясенево, через приложение «Яндекс.Такси» могут могут вызвать автомобиль. И приедет беспилотный автомобиль. За рулем пока что находится страхующий инженер, но, собственно, поездка осуществляется полностью в автономном режиме», – добавил Полищук.

В салоне беспилотного такси установлен планшет, на котором отражается информация о текущей поездке. Также для пассажиров показывается информация о тех процессах, которые выполняет искусственный интеллект авто.