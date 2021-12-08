РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий на приеме граждан обсудил вопросы благоустройства территорий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Декаду приема жителей, которая проходит с 1 по 10 декабря, организовала партия «Единая Россия».

«Обсудили вопросы, связанные с обустройством хоккейных коробок, детских спортивных площадок, мест для выгула домашних животных, благоустройством придомовых территорий», - сказал Ружицкий.

По его словам, все вопросы приняли в работу.