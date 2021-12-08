РИАМО(БАЛАШИХА) - 8 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов оценил качество текущего ремонта Балашихинской подстанции скорой медицинской помощи на Шоссе Энтузиастов, 18. В рамках визита он передал им 120 кг противогололедной смеси, сообщает пресс-служба депутата.

Ремонт учреждения завершен в этом году в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковье».

Заведующая подстанцией Маруар Муканова рассказала, что подстанция располагается в здании 1956 года. В ходе работ подрядная организация заменила систему теплоснабжения, электроснабжения, межкомнатные двери, облицовку стен, потолка и пола. Также была установлена автоматизированная пожарная система и смонтированы кондиционеры в помещениях аптеки, диспетчерской и конференц-зале, а при поддержке местных депутатов обновлена мебель в комнатах отдыха для врачей и водителей.

«Программа ремонта учреждений здравоохранения в Московской области, безусловно, будет продолжена. На 2023 год в Балашихе запланирован ремонт поликлиники №3 с возведением пристройки и наркологического диспансера. Необходимые средства уже включены в областной бюджет на 2022 год», - сказал Ефимов.

В ходе встречи Ефимов и Муканова обсудили возможность организации теплых боксов для автомобилей скорой помощи в пустующем здании котельной, которое располагается на территории подстанции.

«Обязательно вернемся к этому вопросу. Важно изучить состояние здания и подготовить проектно-сметную документацию», - отметил парламентарий.

По завершению встречи областной депутат передал подстанции 120 кг песко-соляной смеси от волонтерского штаба «Единой России».

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