РИАМО - 8 дек. В рамках 10-го заседания Московской областной думы, которое состоится 9 декабря в 11:00, депутаты рассмотрят ряд важных вопросов, включая поправки в областной кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

В повестку включены вопросы о внесении изменения в закон Московской области «Кодекс Московской области об административных правонарушениях»; «О внесении изменения в закон Московской области «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области»; «О внесении изменений в закон Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» и другие.

Также будет рассматриваться вопрос об утверждении состава экспертного совета при Московской областной думе.

С проектом повестки можно ознакомиться на сайте по ссылке.

Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном сайте Мособлдумы.