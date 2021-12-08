РИАМО - 8 дек. Население Московской области активно принимает участие в разделении отходов. Так, более 90% жильцов многоквартирных домов сортируют отходы, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский принял участие в форуме «Управдом». Там он рассказал об успешном развитии культуры раздельного сбора отходов в регионе.

«Наряду с этим появляются новые технологии, которые позволяют перерабатывать ранее невостребованные у переработчиков фракции, например, стекло, пластиковые пакеты, упаковочную пленку, пластиковые бутылки и др. Таким образом, с ростом востребованности вторичного сырья будет расти и степень разделения отходов», - отметил Велиховский.

Ежегодный областной форум «Управдом» прошел в седьмой раз. Его организацией занимается ассоциация председателей советов МКД Московской области. Участие в мероприятии приняли жилищные активисты, члены общественных организаций региона и представители управляющих компаний Подмосковья.

«Данный форум дает нам уникальную возможность услышать каждого жителя, получить от них обратную связь: какие проблемы есть в доме, как реализуется идущая реформа жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Хочу сказать, что взаимодействие происходит не только на форуме, мы в постоянном режиме общаемся с жителями в социальных сетях», - отметил Велиховский.

Также на форуме обсудили реализацию нацпроекта «Экология» и его подпрограмму «Чистая вода». Жителей Подмосковья заинтересовали тема разделения отходов, производство из вторичных материалов и работа экопунктов.