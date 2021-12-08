РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 дек. «Спецтранс» в городском округе Котельники увеличивает количество сотрудников для уборки снега, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также ведется набор трактористов. По вопросам трудоустройства можно обратиться по номеру: 8(495)559-09-78. Офис расположен в доме №19 микрорайона Силикат.

Дорожные службы в горокруге приступают к очистке проезжих частей и общественных мест с 6:00 - 7:00. Также коммунальщики работают в ночные смены. В уборке снега задействовано 4 мини-погрузчика, 10 тракторов, 3 самосвала, 2 комбинированные дорожные машины, обрабатывающие проезжую часть песко-соляной смесью и 4 ручных самоходных бензиновых уборщика.