«Ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему остается непростой. Силы здравоохранения сосредоточены на борьбе с вирусом, однако нельзя забывать и о других заболеваниях. Поэтому помощь от федерального центра своевременна и необходима, лечением должны быть обеспечены все, кто в нем нуждается», – сказал Брынцалов.