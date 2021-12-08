РИАМО - 8 дек. Субъекты РФ получат дополнительные 89 млрд рублей на покрытие расходов по оказанию бесплатной медпомощи. 2,8 млрд рублей будет направлено в Подмосковье, сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Постановление об оказании поддержки российским регионам подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, денежные средства, которые получит регион, оказались своевременными из-за непростой ситуации с распространением коронавируса.
Финансирование пойдет на укрепление систем здравоохранения регионов. Денежные средства позволят продолжить борьбу с распространением коронавирусной инфекции, не сокращая расходы на плановую помощь.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии