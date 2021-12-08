РИАМО - 8 дек. С деятельностью продюсера, основателя «Кинотавра» Марка Рудинштейна у кинематографистов связан «светлый» период в работе. Рудинштейн позволил сохранить моральный дух и кинематограф в современном виде, сообщил режиссер, народный артист РФ Вадим Абдрашитов.

В столице в среду прошла церемония прощания с Рудинштейном, который скончался 5 декабря на 76-м году жизни.

«Коллеги, это горе и для нас. Потому что с Марком связан замечательный период жизни очень многих кинематографистов. Замечательный период, светлый, я бы сказал! <...> Вообще эта идея «Кинотавра» могла прийти в голову, а потом в руки только человеку, который искренне любил кинематограф», — сказал Абдрашитов.

Он добавил, что историю с подольским «Фестивалем некупленого кино» можно назвать примером «антирыночных отношений». Абдрашитов отметил, что со стороны Рудинштейна это было меценатское отношение к отечественному кинематографу. По словам режиссера, далее эта история переросла в «Кинотавр».

Рудиштейн создал фестиваль «Кинотавр», который стал событием международного масштаба. На фестиваль приезжали звезды мирового уровня. Это событие и сейчас остается одним из самых авторитетных в сфере кино.