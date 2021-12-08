РИАМО - 8 дек. Деятельность продюсера Марка Рудинштейна можно назвать меценатской по отношению к отечественному кинематографу. То, чем занимался Рудинштейн, мог делать только человек, который искренне любил кинематограф, сообщил кинорежиссер, народный артист РФ Вадим Абдрашитов.
В среду в Москве простились с продюсером, основателем фестиваля «Кинотавр» Марком Рудинштейном. Он скончался 5 декабря на 76-м году жизни.
Режиссер рассказал, что далее это переросло в «Кинотавр», который превратился в «праздник кинематографа».
Абдрашитов добавил, что только благодаря Рудинштейну удалось сохранить моральный дух и кинематограф в современном виде.
Рудинштейн известен как кинопродюсер и актер, на его счету около 30 ролей в фильмах. На протяжении 15 лет он руководил «Кинотавром» - одним из авторитетнейших кинофестивалей.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии