РИАМО - 8 дек. Деятельность продюсера Марка Рудинштейна можно назвать меценатской по отношению к отечественному кинематографу. То, чем занимался Рудинштейн, мог делать только человек, который искренне любил кинематограф, сообщил кинорежиссер, народный артист РФ Вадим Абдрашитов.

В среду в Москве простились с продюсером, основателем фестиваля «Кинотавр» Марком Рудинштейном. Он скончался 5 декабря на 76-м году жизни.

«Коллеги, это горе и для нас. Потому что с Марком связан замечательный период жизни очень многих кинематографистов. Замечательный период, светлый, я бы сказал! <...> Вообще эта идея «Кинотавра» могла прийти в голову, а потом в руки только человеку, который искренне любил кинематограф. Вот эта история с подольским фестивалем невостребованных картин («Фестиваль некупленого кино» - ред.), можно сказать, пример антибизнеса, пример антирыночных отношений, пример абсолютного меценатского отношения к тому, что происходило с отечественным кинематографом», — сказал Абдрашитов.

Режиссер рассказал, что далее это переросло в «Кинотавр», который превратился в «праздник кинематографа».

Абдрашитов добавил, что только благодаря Рудинштейну удалось сохранить моральный дух и кинематограф в современном виде.

Рудинштейн известен как кинопродюсер и актер, на его счету около 30 ролей в фильмах. На протяжении 15 лет он руководил «Кинотавром» - одним из авторитетнейших кинофестивалей.