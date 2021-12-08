РИАМО - 8 дек. Наибольшее количество госуслуг онлайн можно получить с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. Чтобы расширить доступный перечень госуслуг, не обязательно обращаться в МФЦ, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Сейчас через интернет можно получить 215 государственных и региональных услуг. Как рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, региональным порталом госуслуг пользуются 7,4 млн человек.

«Подтвержденная учетная запись ЕСИА открывает доступ к более широкому перечню государственных и региональных сервисов, а подтвердить ее можно за 10 минут, используя мобильное приложение своего банка. Среди сервисов, к которым открывается доступ через этот тип учетной записи ЕСИА, – оформление загранпаспорта, регистрация по месту жительства, запись ребенка в детский сад», – отметила Куртяник.

Подтверждение учетной записи потребуется для обращения на портале «Добродел». Также необходимо подтвердить аккаунт при регистрации ИП, юридического лица или присоединении сотрудника к организации.

ЕСИА позволяет удостоверить личность и использовать единые логин и пароль для получения государственных и региональных услуг. Подтвердить учетную запись можно на портале государственных услуг в разделе «Помощь» – «Учетная запись» – «Подтвержденная учетная запись». На открывшейся странице нужно выбрать банк, клиентом которого является пользователь, и выполнить действия по инструкции. Посещать банк или МФЦ не придется.

Более 176 тыс госуслуг по земле предоставили в электронном виде в Подмосковье в 2021 г>>