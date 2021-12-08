РИАМО - 8 дек. Наибольшее количество госуслуг онлайн можно получить с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. Чтобы расширить доступный перечень госуслуг, не обязательно обращаться в МФЦ, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Сейчас через интернет можно получить 215 государственных и региональных услуг. Как рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, региональным порталом госуслуг пользуются 7,4 млн человек.
Подтверждение учетной записи потребуется для обращения на портале «Добродел». Также необходимо подтвердить аккаунт при регистрации ИП, юридического лица или присоединении сотрудника к организации.
ЕСИА позволяет удостоверить личность и использовать единые логин и пароль для получения государственных и региональных услуг. Подтвердить учетную запись можно на портале государственных услуг в разделе «Помощь» – «Учетная запись» – «Подтвержденная учетная запись». На открывшейся странице нужно выбрать банк, клиентом которого является пользователь, и выполнить действия по инструкции. Посещать банк или МФЦ не придется.
Более 176 тыс госуслуг по земле предоставили в электронном виде в Подмосковье в 2021 г>>
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