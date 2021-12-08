РИАМО - 8 дек. Госдума приняла поправки к федеральному закону «О полиции». В соответствии с нововведениями, полномочия полицейских будут расширены, сообщает Газета.ru.

Сотрудники полиции получат право проникать в жилые и другие помещения, а также на земельные участки. Помимо этого, правоохранители смогут оцеплять здания и территории.

Если необходимо спасти жизни граждан, обеспечить безопасность при массовых беспорядках и ЧС, то полицейские теперь могут вскрывать транспортные средства. Воспользоваться этим правом они также смогут, чтобы не допустить совершения преступления или проверить сообщение об угрозе теракта.

Также правоохранителям позволят проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта без вероятного наличия оружия или запрещенных веществ.

Отмечается, что из поправок исключили норму о праве полицейского применять огнестрельное оружие, если действия задерживаемого можно трактовать как угрозу. Также убрали положение, по которому сотрудники МВД были бы освобождены от ответственности за действия при исполнении.

Законопроект о расширении полномочий полицейских был внесен в нижнюю палату парламента в мае 2020 года.