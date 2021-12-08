РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Жители ЖК «Новокрасково» подмосковных Люберец сообщили об утках, которые оказались в окружении льда на Красковском карьере.

Горожане беспокоятся за жизнь птиц. По словам очевидца Андрея Стрелецкого, экстренные службы не могут помочь достать уток.

«Сегодня звонил в 112 и в 101. Сказали, что не могут помочь. В 112 сказали, что в Люберцах нет служб, которые занимаются помощью животным», – сказал Стрелецкий.

Ранее житель увидел пост в чате ЖК «Новокрасково». Соседи сообщили, что сначала утки примерзли ко льду, но они смогли выбраться. Однако птицы до сих пор окружены льдом.

«Я уже третий день хожу их кормить хлебом. Первый день они ко мне подходили, а со вчерашнего дня сидят в полынье и не подходят. <…> Я общался с орнитологами, они сказали, что у уток лапы – уязвимое место и они подвержены обморожению. Если в ближайшее время не организовать спасение, они точно погибнут», – добавил Стрелецкий.