РИАМО - 8 дек. В связи с проведением плановых работ на железной дороге все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево 11 декабря и один поезд рано утром 12 декабря будут отправляться с Савеловского вокзала, сообщает пресс-служба компании «Аэроэкспресс».

11 декабря все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться только с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Конечной станцией при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал.

Учитывая вынужденные изменения, добраться до аэропорта Шереметьево на аэроэкспрессе можно будет следующими способами: на аэроэкспрессах с Савеловского вокзала и станции Окружная и на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино».

Часть поездов «Аэроэкспресс» 11 декабря продолжит курсировать на участке от Одинцова до Белорусского вокзала в режиме МЦД. Поезда компании, задействованные на этом участке, в аэропорт Шереметьево не проследуют.

Это связано с тем, что во время проведения работ по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры временно не будет движения поездов на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами.

12 декабря поезд в 5:20 отправится в Шереметьево также с Савеловского вокзала. Все остальные аэроэкспрессы с 12 декабря будут курсировать по новому графику. Это связано с запуском реверсивного движения на участке от Белорусской до Савеловской – поезда будут следовать поочередно по одному пути в обе стороны.

С 12 декабря аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево с Белорусского и Савеловского вокзалов, а также Окружной будут отправляться каждые 30-40 минут, из Одинцова – каждые 70 минут. Время в пути не изменится. При этом режим работы аэроэкспрессов будет увеличен: отправиться в аэропорт с Белорусского вокзала можно будет с 5:15 до 00:30, из аэропорта – с 4:43 до 00:03.

График движения аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 12 декабря>>