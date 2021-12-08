РИАМО - 8 дек. В ЖК «Государев дом» в Ленинском округе запущены автобусы большого класса. Ранее жители микрорайона жаловались в соцсетях на очереди, которые скапливаются в часы пик на остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации округа.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в кратчайшие сроки вблизи жилого комплекса построена разворотная площадка, что позволило вывести на маршрут 1224к два автобуса большого класса дополнительно к уже работающим 20 машинам малого класса.

Проверить транспортную ситуацию в ЖК «Государев дом» выехали первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова и глава Ленинского округа Алексей Спасский.

«Дорожную ситуацию усложнили обильный снегопад и пробки. Несмотря на это, автобусы ходят часто: к остановке одновременно подъезжают по 2-3 маршрутки. После подачи двух автобусов большого класса почти все пассажиры смогли уехать. Время посадки составило порядка 10-15 минут», – сказал Спасский.

Кротова отметила, что период ожидания должен сокращаться, особенно в зимних условиях.

«Поэтому будем работать над увеличением количества больших автобусов на этом маршруте до 6 единиц», – подчеркнула Кротова.

Она отметила, что до конца года будет добавлено 2 больших автобуса, и еще 2 – в начале следующего.

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