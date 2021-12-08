РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Каждую субботу в 9:00 в парке им. Виктора Талалихина подмосковного Подольска проходят пробежки parkrun, на которые приглашают всех желающих, сообщает администрация парка.

Бесплатные еженедельные мероприятия parkrun проводят сообщества волонтеров по всему миру. Каждую субботу тысячи людей в разных странах собираются на свежем воздухе, чтобы преодолеть дистанцию 5 км.

На parkrun царит добрая дружеская атмосфера, где рады всем. Здесь нет ограничений по времени и никто не финиширует последним. На parkrun будут рады всем желающим, преодолеют ли новички дистанцию шагом, трусцой, бегом или присоединятся как волонтер или болельщик.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте: www.parkrun.ru, заполнить форму и распечатать штрихкод. Регистрация абсолютно бесплатна и требуется только один раз.

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