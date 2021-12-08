РИАМО - 8 дек. В Московской области из-за снегопада ввели усиленный режим работы для дорожных служб. Всего за минувшие сутки в регионе очистили от снега более 34 тыс. км дорог, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, в регионе в период снегопадов проводится несколько циклов очистки и противогололедной обработки дорог. Специалисты расчищают снег с проезжей части, а затем обрабатывают ее реагентами и снова проводят очистку.

Приоритет отдается вылетным магистралям, подъездным дорогам к объектам социальной инфраструктуры и на маршрутах общественного транспорта. В это же время снег убирают возле автовокзалов, станций и МЦД. Лишь после этого работы проводят на менее интенсивных участках дорожного движения.

«За вчерашний день и сегодняшнее утро проведено несколько циклов очистки от снега и обработки противогололедными материалами на основных магистралях. За сутки обработано и очищено более 34 тыс. км подмосковных дорог. Работы по уборке не прекращаются. В настоящий момент в обработке и очистке дорог задействовано более 1,6 тыс. единиц дорожной техники и более 1,8 тыс. рабочих», – рассказал Гержик.

Снегопад начался в Московской области в ночь на вторник. За сутки высота снежного покрова достигла 10 см, за день выпало более 40% месячной нормы осадков.

В регионе продолжает действовать экстренное предупреждение. В Подмосковье 8 декабря пройдет небольшой снег, на юго-востоке региона он будет сопровождаться северным ветром с порывами 5-10 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы.

Минтранс Подмосковья призывает автолюбителей соблюдать осторожность на дорогах и не парковать авто на обочинах и проезжей части, чтобы не препятствовать работе коммунальных и дорожных служб.

МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном отложении мокрого снега>>