РИАМО - 8 дек. В Московской области из-за снегопада ввели усиленный режим работы для дорожных служб. Всего за минувшие сутки в регионе очистили от снега более 34 тыс. км дорог, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, в регионе в период снегопадов проводится несколько циклов очистки и противогололедной обработки дорог. Специалисты расчищают снег с проезжей части, а затем обрабатывают ее реагентами и снова проводят очистку.
Приоритет отдается вылетным магистралям, подъездным дорогам к объектам социальной инфраструктуры и на маршрутах общественного транспорта. В это же время снег убирают возле автовокзалов, станций и МЦД. Лишь после этого работы проводят на менее интенсивных участках дорожного движения.
Снегопад начался в Московской области в ночь на вторник. За сутки высота снежного покрова достигла 10 см, за день выпало более 40% месячной нормы осадков.
В регионе продолжает действовать экстренное предупреждение. В Подмосковье 8 декабря пройдет небольшой снег, на юго-востоке региона он будет сопровождаться северным ветром с порывами 5-10 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы.
Минтранс Подмосковья призывает автолюбителей соблюдать осторожность на дорогах и не парковать авто на обочинах и проезжей части, чтобы не препятствовать работе коммунальных и дорожных служб.
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