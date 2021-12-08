РИАМО – 8 дек. TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей в России, обогнав «Одноклассники». Соответствующий вывод сделали аналитики МегаФона, которые проанализировали мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году, сообщает пресс-служба оператора.



На первом месте по популярности в РФ – Instagram, на втором – «ВКонтакте».



За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях вырос в 2 раза. На Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, на «ВКонтакте» – 28%, а на TikTok – 24%.



Самый большой показатель прироста наблюдается у TikTok. Специалисты МегаФона считают, что интерес к этой социальной сети увеличился из-за популярности коротких видео. Эту оценку специалистов подтверждают показатели Instagram: после появления раздела коротких видео Reels трафик соцсети вырос на 53%.



По данным экспертов МегаФона, в среднем один пользователь Instagram в России использует 197 Мб интернет-трафика в сутки. Для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok – 225 Мб.



Наиболее активная аудитория у «ВКонтакте». Ее ежедневно посещают 73% пользователей соцсети. Instagram по данному параметру на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – на третьем с 35%.