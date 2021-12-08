РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В Подольске за минувшие сутки выявили 47 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 22 830 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 1 854 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 605 310 случаев заболевания коронавирусом. Скончался 10 881 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 537 459 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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