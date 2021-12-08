РИАМО - 8 дек. Владелец сети «Рив Гош» и бывший совладелец интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер задержан в Санкт-Петербурге по делу о хищении крупной суммы денег у Сбербанка. Также полиция задержала его супругу, пишет «Коммерсант».

По данным издания, Август и Ирина Мейеры подозреваются в хищении 2,3 млрд рублей, которые были выделены в качестве кредитных средств на развитие бизнеса.

В настоящий момент обоих подозреваемых допрашивают сотрудники Следственного комитета.

Несколько лет назад «Юлмарт» получил кредит от Сбербанка. В 2017 году по делу о его хищении был задержан другой совладелец компании – Дмитрий Костыгин.

Мейер, по данным журнала Forbes, входит в топ-200 богатейших бизнесменов РФ. Его состояние оценивалось в 650 млн долларов.