РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 дек. Грабитель похитил кабель и оставил без интернета подъезд дома в Королеве, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию обратились представители 3 интернет-провайдеров и сообщили, что неизвестный похитил интернет-кабель из подъезда жилого дома на ул. Исаева. Общая сумма материального ущерба составила около 30 тыс. рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы установили и задержали подозреваемого в совершении преступления - 32-летнего жителя Щелкова. Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцам.

По данным фактам дознавателем отдела дознания УМВД возбуждены уголовные дела, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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