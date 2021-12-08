РИАМО - 8 дек. Строительный комплекс столицы готов сохранять высокие темпы развития метрополитена и в целом рельсового транспорта в рамках стратегии развития Московского транспортного узла. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Вчера состоялось грандиозное для Москвы событие – одновременный запуск сразу 10 станций Большой кольцевой линии метро. В следующем году нам предстоит завершить строительство еще девяти станций, чтобы полностью замкнуть её. Однако после окончания проекта БКЛ подземный и наземный рельсовый транспорт в столице продолжит развиваться высокими темпами. У нас есть все возможности и компетенции для этого», – отметил Андрей Бочкарев.

По словам главы Строительного комплекса, сейчас в Москве, помимо ключевого проекта – строительства Большой кольцевой линии – реализуется целый ряд других направлений развития подземки.

«Сегодня ведутся работы по продлению Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской веток, строится новая Троицкая линия, запланирована также реализация проектов Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, продление Сокольнической и Арбатско-Покровской веток», – уточнил Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра отметил, что в ходе реализации проекта БКЛ на станциях сразу закладывается техническая возможность для строительства новых радиальных веток.

7 декабря президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку из 10 станций Большой кольцевой линии – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». В ходе мероприятия Сергей Собянин рассказал, что на БКЛ остается достроить девять станций и выразил надежду, что в 2023 году кольцо замкнется и будет работать в полноценном режиме.