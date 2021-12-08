РИАМО - 8 дек. В медицинских учреждениях Подмосковья в 2021 году открыли 10 новых кабинетов компьютерной томографии, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Томографы заработали в Химкинской, Дзержинской, Долгопрудненской, Домодедовской, Зарайской, Королевской, Раменской, Шатурской и Щелковской больницах, а также в Московской областной больнице имени Розанова В.Н. в Пушкине.
По словам зампреда правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, качественная диагностика лежит в основе постановки диагноза и своевременного назначения лечения.
Медтехнику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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