РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 дек. В Домодедове за сутки выявили 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 17 192 случая заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 854 случая инфекции.



Всего на данный момент в Московской области выявлено 605 310 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 10 881 человек. Выздоровели и выписались 537 459 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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