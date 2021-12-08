РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. В среду на Щелковском шоссе в районе Балашихи автомобиль Nissan сбил лося, в результате ДТП животное погибло, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
На месте аварии работали сотрудники полиции и охотхозяйства для установления всех обстоятельств произошедшего и составления соответствующих актов о привлечении водителя к административной ответственности.
В данном месте на шоссе установлены знаки «Осторожно, лоси».
Следователи проверят информацию о сбитом в Талдомском округе лосе>>
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