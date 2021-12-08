РИАМО - 8 дек. Компания «Каравай СВ» городского округа Пушкинский удостоена двух высших наград на Всероссийском смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции – 2021». Смотр проводился в рамках XV Съезда Российского союза пекарей и XVI Бизнес-конференции «Хлебопекарное производство в России» в конце ноября 2021 года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Компания является ремесленным предприятием, изготавливает и выпекает уникальную продукцию объемом производства более 900 тонн в год. Она является многократным победителем по хлебопечению на многочисленных международных и всероссийских конкурсах и выставках. Очередные 2 золотые медали за высокое качество хлебобулочных изделий компания получила на Всероссийском смотре качества хлеба», - сообщил Сергей Воскресенский.

Высшую награду компания «Каравай СВ» получила за хлеб: бездрожжевой на закваске из ржаной муки «Афанасьевский», заварной бездрожжевой «Десертный», ржаной заварной «Домашний», «Станичный», бездрожжевой пшенично-ржаной «Домашний», «Николаевский», на пшеничной закваске «Тосканский», «Рижский подовый», «Чиабатта» по-деревенски, «Чиабатта» пшенично-ржаная, калач московский и батоны нарезные.

Также высшую награду предприятие получило за хлебобулочные изделия: Акуловская сдоба с творогом и абрикосовым конфитюром, рулет с маком и ореховый с вареной сгущенкой, плюшка «Московская», Ромовая баба, слойка с яблоком, миндалем и корицей, ватрушка «Венгерская», пироги «Русские узоры», хала «Медовая», плетенка с миндалем, крендель и караваи «Свадебный», «Сувенирный» и «Золотая Осень».

«Сегодня предприятие производит более 300 наименований хлеба и хлебобулочных изделий в сутки. Широкий ассортимент продукции позволяет каждому покупателю найти по своему вкусу от простого, но востребованного батона «Нарезной», до эксклюзивных сортов хлеба на заквасках длительного брожения, с клюквой, курагой, черносливом, орехами, с полезными злаками и семенами», - отметил Сергей Воскресенский.

Министр добавил, что хлеб компании на Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России» неоднократно был удостоен наивысшей наградой Гран-при.