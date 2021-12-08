РИАМО - 8 дек. Работа аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области дает результат и требует самоотверженного труда, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова вручила Семеновой Памятный знак уполномоченного по правам человека в РФ за выдающиеся успехи по защите прав и свобод гражданина.
«Хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьева за то, что поддерживает аппарат уполномоченного в Московской области. Мы, а главное, люди видят результат», - заключила Москалькова.
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