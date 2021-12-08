«Это очень сложная задача - быть наверху правозащитного лифта. <...> Очень важно, чтобы глава субъекта, глава государства слышали разные позиции. <...> Хочу сказать большое спасибо (омбудсмену Подмосковья – ред.) Екатерине Юрьевне Семеновой. Я вижу ее самоотверженный труд. Я от всей души поздравляю Вас и ваш коллектив с 20-летием», - сказала Москалькова в ходе мероприятия в честь 20-летия института уполномоченного по правам человека в Московской области.