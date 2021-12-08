РИАМО - 8 дек. Московское областное УФАС России приняло решение внести сведения об ООО «Махаон» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

С просьбой признать компанию недобросовестным поставщиком в подмосковное УФАС России обратился Наро-Фоминский перинатальный центр. Учреждение заключило с ООО «Махаон» контракт на поставку расходных материалов для анализатора, однако компания нарушила условия договора.

После этого учреждение передало сведения об организации в Московское областное УФАС России для признания ее недобросовестным поставщиком. На заседании комиссии представители организации не представили документы, которые бы свидетельствовали об устранении нарушений условий контракта в установленный срок.

Изучив представленные доказательства, управление приняло решение внести сведения об ООО «Махаон» в реестр недобросовестных поставщиков.