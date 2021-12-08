РИАМО - 8 дек. За минувшие сутки в Московской области зарегистрировали 1854 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заразившихся выявили в Мытищах (171), Одинцовском округе (127), Люберцах (117), Сергиевом Посаде (93), Солнечногорске (88) и Королеве (85). Об этом сообщает областной оперштаб.

В Ленинском округе выявили 72 случая заражения, в Дмитровском – 70, в Богородском – 60, в Красногорске – 56, в Серпухове – 52, в Чехове и Раменском округе – по 51, в Ступине – 50, в Павловском Посаде – 48, в Подольске – 47, в Наро-Фоминском округе – 45, в Балашихе – 41, в Орехово-Зуевском округе – 40.

34 случая заболевания Covid-19 обнаружили в Коломне, 31 – в Дубне, 30 – в Щелкове, 29 – в Ивантеевке, 28 – в Лыткарине, 27 – в Клину, 26 – в Егорьевске, 24 – в Домодедове, 21 – в Шатуре, 20 – в Котельниках, 19 – в Волоколамском округе, 17 – во Фрязине, 16 – в Кашире, 15 – в Дзержинском, 14 – в Лобне, по 13 – в Жуковском, Краснознаменском, Шаховской и Электростали, 11 – в Талдоме.

В Воскресенске выявили 10 случаев заболевания, в Истре и Озерах – по 9, в Луховицах и Пушкине – по 8, в Долгопрудном – 7, в Электрогорске – 6, в Лотошине – 4, в Бронницах, Можайском округе и Серебряных Прудах – по 3 случая, во Власихе и Рузе – по 2, в Лосино-Петровском и Черноголовке – по 1 случаю.

Не было обнаружено случаев заражения коронавирусом в Зарайске, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Пущине, Реутове, Рошале и Химках.

Среди пациентов подмосковных медучреждений проходят лечение как жители столицы и других регионов страны, так и иностранцы.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 605 310 случаев заболевания коронавирусом. Скончался 10 881 человек, 537 459 граждан выздоровели и выписались.

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