РИАМО - 8 дек. Сотрудники уголовного розыска из отделов МВД России по столичным районам Фили-Давыдково и Дорогомилово задержали группу мошенников, которые обманом выманивали деньги у пенсионеров в Москве. Преступная группа из 3 человек совершила как минимум 6 эпизодов мошенничества, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Предварительно установлено, что преступники действовали по следующей схеме: один из них звонил пенсионерам на домашний телефон и представлялся участковым, после чего предупреждал, что в районе работает группа мошенников и настоятельно просил сообщать ему о возможных попытках вымогательства денег.

Вскоре после этого на телефоны пенсионеров начинали поступать звонки с угрозами от неизвестных вымогателей, которые требовали передать им свои сбережения.

Испугавшиеся угроз пенсионеры обращались за помощью к ранее звонившему «участковому», который советовал им снять все денежные накопления и выполнить требования вымогателей якобы для их задержания с поличным.

«Обманутые люди считали, что помогают полиции, поэтому обналичивали свои банковские счета, упаковывали деньги в пакеты и передавали их аферистам. В настоящее время известно о 6 эпизодах противоправной деятельности задержанных. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что по выявленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Они объединены в одно производство и расследуются сотрудниками Следственного управления УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.

В настоящий момент правоохранители устанавливают причастность злоумышленников к другим преступным эпизодам и устанавливают возможных сообщников.