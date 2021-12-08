ЧП произошло 7 декабря. 45-летний Глазов вошел в здание МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, где открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. В результате погибли 2 человека. Также были и пострадавшие, в их числе 10-летняя девочка. Все они находятся в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На кадрах видно, как мужчину в наручниках ведут по лестнице, затем появляются, вероятно, кадры допроса без звука. Далее видно, как у мужчины изымают небольшой пакет, предположительно, с патронами.