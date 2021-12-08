РИАМО - 8 дек. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что открытие новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена увеличивает капитализацию жилья и дает импульс к развитию территорий.

«Открытие новых станций БКЛ метро имеет мощный мультипликативный эффект: помимо очевидного улучшения транспортного обслуживания горожан, в зоне притяжения новых станций также увеличивается капитализация жилья и прочей недвижимости, рост стоимости которой может составлять порядка 15%. Импульс к развитию получают целые районы», – отметил Бочкарев.

Он добавил, что открытие новых станций метро дает городу и дополнительные места приложения труда.

«Помимо новых рабочих мест для будущего персонала метрополитена, открытие станций повышает инвестиционную привлекательность территорий, привлекает торговлю, бизнес, в результате чего дополнительные рабочие места создаются уже за счет инвесторов», – подчеркнул глава Стройкомплекса.

7 декабря президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку из десяти станций БКЛ – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

В ходе мероприятия Собянин рассказал, что через Московский транспортный узел проходят 60% всех пассажиров России.

«Это и железные дороги, и МЦД, и дороги, и авиационные узлы. Большая кольцевая линия метро является центральным проектом транспортного узла, она как бы абсорбирует и объединяет все эти проекты, потому с Большой кольцевой линии будут пересадки на 44 различных направления – это и пригородные железные дороги, и МЦК, и МЦД, и радиальные направления метро», – рассказал градоначальник.