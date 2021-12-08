РИАМО - 8 дек. В Москве завершилась гражданская панихида по кинопродюсеру, актеру, основателю фестиваля «Кинотавр» Марку Рудинштейну, передает корреспондент РИАМО.

Гроб с телом Рудинштейна вынесли из здания Центрального дома кинематографистов под аплодисменты собравшихся.

Марк Рудинштейн умер 5 декабря на 76-м году жизни. Незадолго до смерти он попал в столичную больницу с сердечным приступом.

На траурной церемонии кинорежиссер Аким Салбиев рассказал, что Марк Рудинштейн был обидчивым, но отходчивым и отзывчивым человеком.

«Он все делал не для себя, как и фестиваль «Кинотавр». Он говорил: «Нужно вывести людей, которые забыты, наших великих актеров, актрис». Он сам очень любил сниматься в кино. <...> Я думал, что он будет жить всегда. Я благодарен за то, что мы жили и продолжаем жить в одно время с таким человеком, который любил жизнь и столько знаний и тайн унес с собой», - сказал Салбиев.

Продюсер Леонид Дзюник назвал Марка Рудинштейна своим другом и наставником.

«Я мог просто ему позвонить, при встрече пообщаться и пошутить, посмеяться, в чем-то посоветоваться, он никогда не отказывал. Мы не работали вместе, но подружились. Я думаю, и для него это было неплохое общение, я тоже с юмором, и мы всегда старались посмеяться, новые анекдоты рассказать», - отметил Дзюник.

Он добавил, что Рудинштейн не жалел себя и продолжал жить, несмотря на тяжелую болезнь - сахарный диабет.

Марк Рудинштейн известен как кинопродюсер и актер, на его счету около 30 ролей в фильмах. На протяжении 15 лет он руководил «Кинотавром» - одним из авторитетнейших кинофестивалей.