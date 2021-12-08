РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Дорогу от 12 микрорайона Люберец до Москвы предложили передать в областную собственность, сообщил заместитель главы городского округа Андрей Сыров в среду на заседании совета депутатов.

«Предлагается передать в областную собственность дорогу, которая имеет признаки межрегионального значения, а именно: дорогу в 12 микрорайоне, которая присоединяет Московскую область к городу Москве», - сказал Сыров.

По его словам, проезжая часть имеет признаки межрегиональной дороги.

Также на заседании рассмотрели вопрос об установлении базовой ставки арендной платы нежилых помещений муниципальной собственности на 2022 год. Она остается прежней.