РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 дек. Дружина юных пожарных из Королева стала призером Ежегодного всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных в России - 2021», сообщил директор школы №2 им. Михайлова Оскар Латыпов.

Финал конкурса проводился в заочной форме с 1 по 30 ноября. В декабре подведены итоги конкурса. В нем приняли участие 1402 дружины юных пожарных в составе 16 274 человек из 37 субъектов РФ.

Жюри оценивало домашнее задание команд, конкурс «Пожарный блогер», ролики «Жизнь прекрасна, когда она безопасна», презентации и стенгазеты.

«Первое место заняла дружина юных пожарных «Пожарный дозор» из школы Екатеринбурга, наша дружина «Дивизион» из школы №2 им. Михайлова стала второй, бронзовую медаль забрали школьники из Нижегородской области», - сказал Латыпов.

В финал вышли 10 пожарных дружин из 8 федеральных округов.