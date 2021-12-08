РИАМО - 8 дек. С начала зимнего периода 2021 года в ветеринарные клиники Московской области не было обращений с пострадавшими от реагентов питомцами. Об этом сообщил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В зимний период ветеринарные специалисты особо рекомендуют обратить внимание на воздействие противогололедных реагентов на домашних животных. При первых признаках нарушений в состоянии здоровья питомца, необходимо как можно скорее посетить ветеринарного врача. За прошлый год в государственные ветеринарные клиники обратилось 68 пациентов с жалобами влияния реагентов на животных. В этом году обращений не поступало», – сказал Сергей Воскресенский.

При попадании соли или реагентов на шерсть, лапы, или на слизистые ротовой полости, у животного возможны раздражение, аллергия или отравление. Необходимо немедленно обратиться к врачу.

По рекомендации специалистов, если есть вероятность долгого нахождения животного на улице, лучше предусмотреть специальные защитные гели и крема для лап или обувь для питомца. Также необходимо выгул собак проводить в специально отведенных площадках, а после прогулки обязательно регулярно промывать лапы.