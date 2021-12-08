РИАМО - 8 дек. На официальном сайте ГСУ СК России по Москве опубликовано видео допроса 45-летнего Сергея Глазова, который накануне устроил стрельбу в столичном МФЦ, в результате который были убиты 2 человека.

На кадрах видно, как мужчину в наручниках ведут по лестнице, затем появляются, вероятно, кадры допроса без звука. Далее видно, как у мужчины изымают небольшой пакет, предположительно, с патронами.

В СКР отметили, что в доме у подозреваемого прошли обыски. В среду ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

ЧП произошло 7 декабря. 45-летний Глазов вошел в здание МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, где открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. В результате погибли 2 человека. Также были и пострадавшие, в их числе 10-летняя девочка. Все они находятся в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В среду указанный МФЦ не работает, он возобновит работу только 9 декабря.