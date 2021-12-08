РИАМО - 8 дек. Верховный суд РФ вынес постановление, разрешающее рассматривать административные дела о нарушении масочного режима без проведения расследования и назначений специальных экспертиз, для вынесения штрафа достаточно фотофиксации нарушения и протокола, сообщает РИА Новости.

Ранее суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из столичного района Люблино, где в ходе проверки Управой района был выявлен продавец без маски. На магазин составили протокол и ощтрафовали на 100 тыс. рублей по части 1 статьи 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).

Представитель магазина не согласился с решением суда и оспаривал его вплоть до Верховного суда. В качестве основного аргумента своей правоты представитель указал, что ранее районный суд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых.

Тем не менее Верховный суд признал законным первое решение и отметил, что установление виновности в данном правонарушении не требует использования специальных познаний в науке и технике.

В Верховном суде отметили, что административное расследование в данной ситуации не требуется, так как оно проводится лишь в случаях, «когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных затрат процессуальные действия».

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