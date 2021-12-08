РИАМО - 8 дек. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные УМВД РФ по Дмитровскому городскому округу в отношении ООО «Проадмин24» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Согласно представленным сведениям, управление заключило с компанией контракт на поставку бумаги для офисной техники. В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта, он был расторгнут в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Проадмин24» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.