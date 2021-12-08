РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Строительство школы на 1150 мест планируют начать в ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово подмосковного Красногорска в январе 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

Образовательное учреждение площадью 14 324 кв. м возведут в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Кроме школы построят и другие социальные объекты – 2 детских сада в сумме на 550 мест, поликлинику на 150 посещений в смену и физкультурно-оздоровительный комплекс, отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Застройщик ГК «Гранель» планирует начать строительство школы в январе 2022 года. Здание образовательного учреждения объединит несколько функциональных блоков: учебный, административно-хозяйственный и спортивный.

На первом этаже будут помещения для уроков технологии, обеденная зона с пищеблоком, раздевалки для начальной и средней школы, медицинский блок, помещение охраны и пожарного поста. На втором этаже – спортивные и актовый залы. На третьем – кабинеты естественных наук и информатики, оборудованные лаборантскими и помещениями для практических занятий.

Территорию вокруг школы благоустроят, создав несколько специальных пространств: открытые классы, спортивный кластер, игровые площадки, внутренний двор-сад, экологические площадки и зоны для собраний, встреч, а также ожидания и отдыха родителей.